ماذا قال أبو الغيط في خطابه الموجه لسيالة؟

تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خطاب رسمي موجه له من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخصوص الإشادة بجهود الدبلوماسية الليبية في إطار العمل العربي المشترك الجماعي. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن أبو الغيط قال في خطابه يطيب لي “أن أشير إلى إعلان إسرائيل يوم الجمعة الماضي عن قراراها سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 و 2020 والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجري في الجمعية العامة الشهر المقبل”.

وأضاف “أود بهذه المناسبة أن أعبر عن خالص تثمينى للجهد العربي المشترك و المتكامل الذي هدف إلى التصدي لهذا المسعى الإسرائيلي منذ البداية وأفضى إلى إلحاق هذه الهزيمة الاستباقية التي حالت دون حصولها على الأصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام إلى الجهاز ألأممي الأعلى والأهم المعنى بالحفاظ على السلم و الأمن الدولي” .

وتابع “إذ أشيد بالجهود المقدرة التي أضطلعت بها دولتكم الموقرة في هذا الاتجاه، في إطار العمل العربي الجماعي الذي أوكلت الدول الأعضاء مهام صياغته وتنسيقه للجامعة وللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، فأنني أثق في هذا المجهود العربي المتناسق سوف يتواصل، وعلى أعلى مستوى، للحيلولة دون تطبيع وضعية إسرائيل داخل منظومة الأمم المتحدة، والتصدي كذلك إلى محاولاتها للتغلغل داخل القارة الأفريقية على حساب القضية الفلسطينية والمصالح العربية، إلى جانب الاستمرار في الدفاع عن قضية القدس الشريف والحيلولة دون تبني أية دول للموقف الأمريكي أحادي الجانب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل بعثاتها الدبلوماسية إليه”.

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