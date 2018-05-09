الشرطة السياحية تبحث سبل حماية الآثار

عقد اليوم الأربعاء بمقر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالعاصمة طرابلس اجتماع تقابلي ضم مصلحة أملاك الدولة ومصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية بجانب جهاز الأمن السياحي والهيئة العامة للأوقاف ومندوب من الشرطة الدولية (الانتربول) وبرئاسة رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد المبروك الزايدي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المشاركون في الاجتماع ناقشوا “زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الآثار ومتابعة عمل مكاتب الحج والعمرة والية إصدار أذونات مزاولة العمل لها وكذلك تطرق الاجتماع لكيفية وضع آلية لمتابعة قضايا الآثار المسروقة والمهربة وإصدار بطاقات حمراء بشأنها”. وأوصى المشاركون في الاجتماع بإقامة ورشات عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية بحماية الآثار, وجعل هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري يعلن عنها بوقت لاحق.

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