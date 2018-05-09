السراج يلتقي غسان سلامة و القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى ليبيا في تونس

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء في تونس كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

الاجتماع تطرق وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وجهود المبعوث الأممي واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها لحل الازمة الليبية وفقاً للإتفاق السياسي.

واتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة قبل نهاية العام الحالي تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.

وبدورها جددت القائمة بأعمال السفارة الامريكية خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

السراج أعرب عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لما أبدته من التزام بدعم حكومة الوفاق ومسار التوافق وما قدمته وتقدمه من مساعدة فعالة لدحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، معرباً عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

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