معيتيق يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي جملة من الأمور

بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “بيتينا موشايدت”، برامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء، أن الجانبان بحثا صورة المشاريع التي سيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في البلديات، للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير عملها.

كما تطرق اللقاء لبحث عملية “صوفيا”، والخطوات المتخذة لتدريب دفعة جديدة من منتسبي حرس وأمن السواحل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

هذا وقدمت السفيرة خلال اللقاء، تعازيها في ضحايا التفجير الإرهابي الغادر على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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