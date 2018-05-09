مباحثات رئاسية أوروبية حول عملية "صوفيا"

قدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “بيتينا موشايدت”، تعازيها للشعب الليبي في ضحايا التفجير الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق عن السفيرة قولها خلال لقائها النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن هذا العمل عدوان على الشعب الليبي، في محاولة لإجهاض الجهود التي تبذل من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، بنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام.

وبحث معيتيق مع السفيرة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الوضع العام في ليبيا، وبرامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات، حيث وضعته في صورة المشاريع التي سيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في البلديات، للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير عملها. وتطرق اللقاء لعملية “صوفيا” والخطوات المتخذة لتدريب دفعة جديدة من منتسبي حرس وأمن السواحل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية