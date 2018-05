المتوسط

قدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نبيتينا موشايدت، تعازيها للشعب الليبي خلال لقائها بالنائب في المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، في ضحايا التفجير الإرهابي الغادر على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذي وقع خلال الأيام الماضية.

وقالت «موشايدت» إن «هذا العمل ما هو إلا عدوان على الشعب الليبي، في محاولة لإجهاض الجهود التي تبذل من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، بنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام».

وبحث «معيتيق» مع السفيرة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الوضع العام في ليبيا، وبرامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات، حيث وضعته في صورة المشاريع التي سيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في البلديات، للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير عملها.

وتطرق الاجتماع لعملية «صوفيا» والخطوات المتخذة لتدريب دفعة جديدة من منتسبي حرس وأمن السواحل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

The post خلال لقائها بـ«معيتيق» سفيرة الاتحاد الأوروبي: تفجير المفوضية عدوان على الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية