الزنتان تستعد لتخريج دفعة الحرس البلدي

أجرت الدفعة الأولى من منتسبي جهاز الحرس البلدي فرع الشويرف الجزء النهائي من تدريباتها الأخيرة استعداداً لإقامة حفل التخريج الرسمي خلال الفترة القادمة.

واحتضنت ساحة معهد الشرطة بالزنتان تدريبات دفعة الحرس البلدي المكونة من 140 عنصر من مختلف المدن الليبية.

ومن جانبه، قال مدير مركز تدريب الشرطة بالزنتان، عبد الكريم بوروجة، لـ218 أن تدريبات دفعة الحرس البلدي انطلقت منذ 18 فبراير الماضي، تلقى عناصر الدفعة خلالها دروس العلوم القانونية والأمنية والعلوم الضبطية.

تويتر: الزنتان تستعد لتخريج أول دفعة حرس بلدي مكونة من 140 عنصر

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