«الشرطة السياحية بطرابلس» يعقد اجتماعا لمواجهة سرقة الآثار وتهريبها

عقد صباح اليوم بمقر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بطرابلس، اجتماعا ضم مصلحة أملاك الدولة ومصلحة الآثار و جهاز المدن التاريخية بجانب جهاز الأمن السياحي و الهيئة العامة للأوقاف ومندوب من الشرطة الدولية (الانتربول) وبرئاسة رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد المبروك الزايدي.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الآثار ومتابعة عمل مكاتب الحج والعمرة والية إصدار أذونات مزاولة العمل لها وكذلك تتطرق الاجتماع لكيفية وضع آلية لمتابعة قضايا الآثار المسروقة والمهربة وإصدار بطاقات حمراء بشأنها

وخلص الاجتماع بعدد من التوصيات منها إقامة ورشات عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية بحماية الآثار، وجعل هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري يعلن عنها بوقت لاحق.

