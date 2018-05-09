السراج يحيل قوة الردع الخاصة إلى جهاز أمني جديد

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بإعادة تسمية (قوة الردع الخاصة) التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، إلى جهاز أمني جديد باسم (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب) ومنحه صلاحيات تأميم الأحراز المالية والعينية التي يتم ضبطها مع المتهمين إضافة إلى التصنت على المكالمات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين دون الرجوع إلى القضاء.

وتضمن قرار فايز السراج رقم (555) لسنة 2018 ميلادي، بشأن إنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والصادر في 7 مايو الجاري صلاحيات غير محدودة لرئيس هذا الجهاز الذي تم تحديد تبعيته لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق المرفوضة.

ومنح القرار للجهاز القديم المستحدث أحقية مصادرة الأموال والمقرات والمنقولات التي يتم ضبطها على ذمم القضايا التي يتولاها الجهاز، وذلك ضمن تكثيف الموارد المالية للجهاز الممول من الخزانة العامة على اعتباره شخصية اعتبارية ويملك الذمة المالية المستقلة.

كما منح القرار للجهاز، شرعية التصنت على الاتصالات السلكية واللاسلكية للمواطنين وتتبع مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال عنها حالات (استثنائية)، في الوقت الذي ينظم فيه القانون الليبي هذه المسألة بحيث لا يجوز إجراء هذه العمليات التجسسية إلا بعد أخذ الإذن لقاضٍ جزئي في أحد المحاكم الليبية.كما منح قرار السراج الجهاز أحقية الاستيلاء على بعض اختصاصات الجيش، والأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى منعه.

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