الجنائية الدولية: الصراع في ليبيا أدى إلى تفاقم الوضع الأمني

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن إجراء التحقيقات الميدانية في ليبيا أمر صعب أثر على عمل المحكمة هناك مؤكدا أن الوضع الأمني يتفاقم في ليبيا بسبب صراع الأطراف المتناحرة هناك.

وقالت بن سودا في مرافعة لها أمام مجلس الأمن حول ليبيا نفذنا ثلاث أوامر قبض في ليبيا مازالت معطلة مضيفة ان الضابط محمود الورفلي لازال حرا طليقا رغم مذكرة توقيف صادرة بحقه وتابعت: طلبت من حفتر شخصيا تسليم محمود الورفلي وزادت: أن إعدام الورفلي لأشخاص أمام مسجد الرضوان في بنغازي عمل فظيع مشيرة إلى أن توقيف الورفلي من قبل الجيش لا مصداقية له ونريد تسليمه على الفور.

وأضافت بن سودا: أن المحكمة تراقب عن كثب الوضع المتقلب في ليبيا مبينة انه توجد في بنغازي أدلة على ارتكاب جرائم فظيعة والمحكمة بصدد إصدار مذكرات توقيف جديدة. ودعت بن سودا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لتسليم محمود الورفلي. وأشارت بن سودا إلى أن مصير سيف الإسلام القذافي غامض داعية أيضا تسليمه لمحكمة الجنايات حيث ان مذكرة التوقيف الصادرة بحقه مازالت سارية .

وتحدثت بن سودا عن تهريب البشر في ليبيا قائلة الاتجار بالبشر في ليبيا جريمة ضد الإنسانية وعلى مجلس الأمن مساعدتنا في توقيف المسؤولين عنها. ودانت بن سودا تفجير مفوضية الانتخابات في ليبيا.

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