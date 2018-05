المتوسط:

أجرت الدفعة الأولى من منتسبي جهاز الحرس البلدي فرع الشويرف الجزء النهائي من تدريباتها الأخيرة استعداداً لإقامة حفل التخريج الرسمي خلال الفترة القادمة.

واحتضنت ساحة معهد الشرطة بالزنتان تدريبات دفعة الحرس البلدي المكونة من 140 عنصر من مختلف المدن الليبية.

ومن جانبه، قال مدير مركز تدريب الشرطة بالزنتان، عبد الكريم بوروجة، أن تدريبات دفعة الحرس البلدي انطلقت منذ 18 فبراير الماضي، تلقى عناصر الدفعة خلالها دروس العلوم القانونية والأمنية والعلوم الضبطية.

The post «الزنتان» تستعد لتخريج 140 عنصرا من الحرس البلدي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية