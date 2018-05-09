تواصل فعاليات الحملة التوعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية البوانيس

تتواصل ببلدية البوانيس، فعاليات الحملة التوعوية التي تشمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الخاصة في التعليم، وعمليات كشف وتقييم حالات التوحد ومتلازمة داون للأطفال بمناطق البوانيس، والتي ينظمها مكتب مراقبة تعليم البوانيس، بالتعاون مع إدارة الفئات الخاصة بوزارة التعليم.

وحسب مكتب الإعلام بالبلدية، فقد أكدت مديرة إدارة مكتب الفئات الخاصة بوزارة التعليم، سالمة الكرطان، على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم مثل بقية شرائح المجتمع، وحقوقهم في الوصول إلى الأماكن العامة والخاصة بكل سهولة ويسر.

هذا وقد استهدفت الفعالية عددا من المربيات والمعلمات بالمؤسسات التعليمية ورياض الأطفال، وأولياء الأمور بمنطقة الزيغن.

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