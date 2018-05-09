بالأرقام | الرئاسي والمركزي يعلنان قيمة الترتيبات المالية للعام الحالي والكبير يوافق على إقرارها

ليبيا – اعلن اليوم فى طرابلس عن حجم قيمة الترتيبات المالية لسنة 2018 وذلك إستكمالاً للمشاورات المتعلقة بها للعام بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق .

جرى ذلك خلال اجتماع عُقد بمصرف ليبيا المركزي صباح هذا اليوم بين الصديق عمر الكبيـر محافظ مصرف ليبيا المركزي، وفتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

وبحسب إيجاز من المصرف تلقت المرصد نسخة منه فقد ضم الاجتماع كلٍ من فريق مصرف ليبيا المركزي المعني بالتنسيق مع الحكومة في شأن الترتيات المالية ووزير المالية ووكيل الوزارة ، ومدير إدارة الخزانة ومدير مركز المعلومات بالوزارة .

وقد أفضى الإجتماع إلى الاتفاق على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 وهي بالارقام (42,511,430,000) مليار دينار ليبي ، بالحروف : ” إثنان وأربعون مليار وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثون دينار ليبـي ” .

كما تم الاتفاق على إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها وذلك وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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