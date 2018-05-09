بريطانيا: يجب إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا

أكدت المملكة المتحدة على أن عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا مهم لمكافحة الإفلات من العقاب.

وقال مندوب بريطانيا في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن تقريرالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوضح لماذا الوضع في ليبيا مقلق ويشدد على الحاجة لإعادة فرض القانون في البلاد.

ودعا مندوب بريطانيا إلى محاسبة المتورطين في عمليات قتل خارج القانون مطالبا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الورفلي وغيره وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وأشار مندوب بريطانيا إلى أن بلاده ستتواصل مع السلطات الليبية لتوفير الدعم لمواجهة التحديات التي تقف أمام ليبيا مشيرا إلى أن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لسوء معاملة واسترقاق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية