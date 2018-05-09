حملة لإزالة المطبات في شحات

شحات-العنوان

أزالت مديرية أمن شحات اليوم الأربعاء المطبات العشوائية المنتشرة بشكل كبير في الطرقات الرئيسية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع مجموعة عمليات عمر المختار.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم “إن قسم المرور والتراخيص بالمديرية، وبالتعاون مع قسم شرطة النجدة شحات، بدأ في إزالة المطبات ابتداء من مطار الأبرق الدولي وصولا إلى مدخل مدينة البيضاء”.

وأفاد بوأكريم أن الحملة تقام من أجل السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق العام ولتسهيل تحرك سيارات الإسعاف بالإضافة إلي عدم عرقلة تحرك قوات الجيش إثناء التنقل إلى محاور مدينة درنة.

ناشد السائقين تخفيف السرعة على الطريق العام وتوخي الحذر وإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف والقوات المسلحة في حالة تنقلهم على هذه الطريق.

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