وين بنتبرع؟ على خاطر خوك 2

تنطلق الجمعة 11 مايو، حملة على خاطر خوك 2، التي تنظمها 218 إلى جانب جمعية الهلال الأحمر، والتي قدم الليبيون في نسختها الأولى صورة براقة عن حبهم للمساعدة وفعل الخير، واليوم سيعيدوا الكرة في النسخة الثانية.

وإذ تثمن 218 كل الجهود لدعم الحملة، ورغبة الكثيرين في التطوع والتبرع، من أجل مساعدة إخوتهم في الوطن، تنشر لكل من يرغب في المشاركة مواقع مراكز الهلال الأحمر في البلاد وأرقام التواصل معهم.

طرابلس

0918539030

ميدان الجزائر / شارع هايتي

الشاطئ

0910604344

برقن الشاطئ

العزيزية

0925382113 / 0915382113

العزيزية المدينة

الخمس

0912147107

بالقرب من شرطة المرور

بني وليد

0913105614

بجوار الجزيرة / ومسجد الزاوية

نالوت

0913546930 /

0925396840

خلف مبنى البريد المركزي / مقابل المركز الصحي سيدي خليفة

غدامس

0918638385

الطريق الرئيسي جزيرة الدوران رقم 2 بجانب محطة الحافلات

صبراتة

0913722676 / 0922594057

صبراتة المدينة الطريق الساحلي

غريان

0918709625 / 0928150470

شارع النهضة غريان

يفرن

0928780356

يفرن المركز / بجانب الخبرة القضائية

الأبيار

0924809675

بجانب شركة الكهرباء الأبيار

هون

0913713362

شارع البيئة / فرع مصوراتي الواحة

جالو

0917090092

الشارع الرئيسي بجانب دار العرض

بنغازي

0925112411/

0913562411

منطقة البركة مبنى الهلال الأحمر بنغازي مقابل شركة البريقة

اجدابيا

0921238905

وسط المدينة بجوار مبنى البلدية ومصرف الجمهورية

أوباري

0916760003

الغريفة الطريق الرئيسي

زليتن

0924750536

زليتن المدينة بجوار مصرف الوحدة

شحات

0926949607/

0913265373

بجانب سوق دورين شحات

زوارة

0915284401/

0925284401

وسط المدينة

العجيلات

0912143914

شمال السوق عند المساكن الشعبية طريق قليل

الجميل

0913738201

مبنى مصرف التنمية بالجميل قرب محطة المياه الجميل

درنة

0914468474/

0926938581

مقابل ميناء درنة البحري شارع الحرية ( البحر)

طبرق

0925484959/

0913834283

مقابل نادي الصقور حي المنارة

المرج

0915470594/

0925470594

منطقة حي (500 ) قرب مصرف الجمهورية

توكرة

0925484302/

0913629719

بجانب مبني الجوازات

الكفرة

0924791768/

0913440268

خلف مستشفي الشهيد عطية الكاسح

الزاوية

0926568569/

0913217405

شارع الكرامة بجانب نادي الاولمبي والعيادات المجمعة

الخمس

0925205272/

0924926788

شارع بن جحا بالقرب من مركز المرور الخمس

سبها

0925131475

قرب المسرح الشعبي سبها

ترهونة

0944534158

المجمع الإداري وسط المدينة

غات

0925139194/

0925139194

بجانب المجمع الإداري غات المدينة

البيضاء

0914201425/

0923229334

وسط المدينة بجانب مصرف التجارة والتنمية

سرت

بالقرب من مدرسة عقبه بن نافع الثانوية

مرزق

3162679/3162753

جمعية الهلال الأحمر فرع مرزق شارع ساحة الحرية مقابل العيادة الطبية المجمعة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية