وين بنتبرع؟ على خاطر خوك 2

تنطلق الجمعة 11 مايو، حملة على خاطر خوك 2، التي تنظمها 218 إلى جانب جمعية الهلال الأحمر، والتي قدم الليبيون في نسختها الأولى صورة براقة عن حبهم للمساعدة وفعل الخير، واليوم سيعيدوا الكرة في النسخة الثانية.
وإذ تثمن 218 كل الجهود لدعم الحملة، ورغبة الكثيرين في التطوع والتبرع، من أجل مساعدة إخوتهم في الوطن، تنشر لكل من يرغب في المشاركة مواقع مراكز الهلال الأحمر في البلاد وأرقام التواصل معهم.
طرابلس
0918539030
ميدان الجزائر / شارع هايتي
الشاطئ
0910604344
برقن الشاطئ
العزيزية
0925382113 / 0915382113
العزيزية المدينة
الخمس
0912147107
بالقرب من شرطة المرور
بني وليد
0913105614
بجوار الجزيرة / ومسجد الزاوية
نالوت
0913546930 /
0925396840
خلف مبنى البريد المركزي / مقابل المركز الصحي سيدي خليفة
غدامس
0918638385
الطريق الرئيسي جزيرة الدوران رقم 2 بجانب محطة الحافلات
صبراتة
0913722676 / 0922594057
صبراتة المدينة الطريق الساحلي
غريان
0918709625 / 0928150470
شارع النهضة غريان
يفرن
0928780356
يفرن المركز / بجانب الخبرة القضائية
الأبيار
0924809675
بجانب شركة الكهرباء الأبيار
هون
0913713362
شارع البيئة / فرع مصوراتي الواحة
جالو
0917090092
الشارع الرئيسي بجانب دار العرض
بنغازي
0925112411/
0913562411
منطقة البركة مبنى الهلال الأحمر بنغازي مقابل شركة البريقة
اجدابيا
0921238905
وسط المدينة بجوار مبنى البلدية ومصرف الجمهورية
أوباري
0916760003
الغريفة الطريق الرئيسي
زليتن
0924750536
زليتن المدينة بجوار مصرف الوحدة
شحات
0926949607/
0913265373
بجانب سوق دورين شحات
زوارة
0915284401/
0925284401
وسط المدينة
العجيلات
0912143914
شمال السوق عند المساكن الشعبية طريق قليل
الجميل
0913738201
مبنى مصرف التنمية بالجميل قرب محطة المياه الجميل
درنة
0914468474/
0926938581
مقابل ميناء درنة البحري شارع الحرية ( البحر)
طبرق
0925484959/
0913834283
مقابل نادي الصقور حي المنارة
المرج
0915470594/
0925470594
منطقة حي (500 ) قرب مصرف الجمهورية
توكرة
0925484302/
0913629719
بجانب مبني الجوازات
الكفرة
0924791768/
0913440268
خلف مستشفي الشهيد عطية الكاسح
الزاوية
0926568569/
0913217405
شارع الكرامة بجانب نادي الاولمبي والعيادات المجمعة
الخمس
0925205272/
0924926788
شارع بن جحا بالقرب من مركز المرور الخمس
سبها
0925131475
قرب المسرح الشعبي سبها
ترهونة
0944534158
المجمع الإداري وسط المدينة
غات
0925139194/
0925139194
بجانب المجمع الإداري غات المدينة
البيضاء
0914201425/
0923229334
وسط المدينة بجانب مصرف التجارة والتنمية
سرت
بالقرب من مدرسة عقبه بن نافع الثانوية
مرزق
3162679/3162753
جمعية الهلال الأحمر فرع مرزق شارع ساحة الحرية مقابل العيادة الطبية المجمعة
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