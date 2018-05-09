روسيا: عمل الجنائية الدولية في ليبيا انتقائي

أكدت روسيا أن عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا انتقائي حيث تركز أعمالها حول المحيطين بالزعيم الراحل معمر القذافي فيما لا تهتم بالإرهابيين كما لا تسلط الضوء على ضربات الناتو في ليبيا.

وقال مندوب روسيا في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا حاول عرض الملف الليبي على انه عبء على المحكمة الجنائية.

وتحدث مندوب روسيا عن قضية الهجرة قائلا لابد من تحديد دول المنبع والمقصد للمهاجرين وأضاف أن الوضع في ليبيا معقدا مبينا أن تحقيق المصالحة وتوحيد البلاد يكمن في الحوار. وتابع: ندعم تنسيق الجهود بشأن ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة معربا عن أمله في تنفيذ خطة العمل الأممية بشأن ليبيا.

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