تنظيم القاعدة يهدد بشن هجمات على الشركات العاملة في ليبيا

حذر تنظيم القاعدة الإرهابي الشركات الغربية التي تعمل ضمن المنطقة الواقعة من ليبيا إلى موريتانيا، بأنها صارت أول أهدافه في المنطقة خاصة الفرنسية. وقال التنظيم في بيان ترجمه موقع “سايت” الأمريكي ونقلته قناة “218” الليبية، إن هذا البيان جاء كتنبيه لدول شمال أفريقيا التي أصبحت أهدافا أولية لعناصر التنظيم الإرهابي. وأعتبر البيان أن الشركات والمؤسسات الفرنسية تمثل أول أهدافه، ووصفها بأنها ضمن الحكومات التي تحافظ على وجودها واستمراريتها عن طريق استثماراتها داخل هذه الدول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية