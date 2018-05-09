مديرية أمن شحات وعمليات عمر المختار تزيل المطبات العشوائية

شحات 09 مايو 2018 ( وال ) – شرعت مديرية أمن شحات وبالتنسيق مع مجموعة عمليات عمر المختار خلال اليومين الماضيين، في حملة إزالة المطبات العشوائية المنتشرة بشكل كبير على الطرقات الرئيسية.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات، الملازم حسن بوأكريم، أن قسم المرور والتراخيص في المديرية، وبالتعاون مع قسم شرطة النجدة شحات، بدأ في إزالة المطبات ابتداء من مطار الأبرق الدولي وصولا إلى مدخل مدينة البيضاء.

وأشار بوأكريم إلى أن الحملة جاءت، من أجل تحقيق السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق العام ولتسهيل تحرك سيارات الإسعاف بالإضافة إلى عدم عرقلة تحرك قوات الجيش إثناء التنقل إلى المحاور بمدينة درنة.

وناشد الناطق باسم مديرية أمن شحات السائقين تخفيف السرعة على الطريق العام وتوخي الحذر وإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف والقوات المسلحة في حال تنقلهم على هذه الطريق.( وال – شحات ) س ع / ع ع

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