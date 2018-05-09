البيرو: داعش وبوكوحرام يسيطرون على مناطق في ليبيا

دعت دولة البيرو مجلس الأمن لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا مؤكدة دعمها لعمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا التي تعمل بالتعاون مع الدول المعنية والسلطات المحلية في البلاد.

وقال مندوب البيرو في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية “نذكر السلطات الليبية بواجباتها في القيام بعمليات القبض ومنع الإفلات من العقاب” داعيا السلطات الليبية إلى معاقبة مرتكبي الجرائم في البلاد. وأضاف: إن السلطات المحلية ومحكمة الجنايات الدولية يجب أن يعززا العدالة في المجالات المحلية والدولية من خلال تعزيز الثقة في القانون محذرا من أن الجماعات المتطرفة مثل داعش وبوكوحرام يسيطرون على مناطق في ليبيا.

وطالب مندوب البيرو بوضع حد للعنف ووضع تدابير لحماية المدنيين والرد على الإرهاب وأشار إلى أن النوايا الحسنة وروح القانون الدولي يجب أن تسود بين الأطراف في ليبيا معربا عن دعمه لجهود المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة والأونسميل.

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