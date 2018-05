المتوسط:

انطلقت صباح اليوم في طرابلس، أعمال الملتقى الوطني الليبي، الذي تنظمه الهيئة الطرابلسية برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، ومركز الحوار الإنساني.

وحسب الموقع الرسمي للملتقى، فإن الجلسات التشاورية اليوم حضرها عدد من النشطاء، والشخصيات الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية بالمدينة.

