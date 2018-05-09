الولايات المتحدة تدعو لتجاوز المأزق السياسي في ليبيا

دعت الولايات المتحدة إلى محاسبة المتورطين في عمليات استرقاق البشر في ليبيا مطالبة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالمهاجرين. وقال مندوب الولايات المتحدة في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن مواجهة الانتهاكات التي تحدث في ليبيا تقتضي تجاوز المأزق السياسي في البلاد لتشكيل حكومة تتسم بالوحدة والاستقرار وتوفر الأمن لكل الليبيين. وشدد المندوب الأمريكي على مواصلة دعم المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه الذي يسعى للمصالحة ولدعم ليبيا لإجراء انتخابات قريبا على أن تتسم بالسلمية.

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