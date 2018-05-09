الكويت تحمل السلطات الليبية مسؤولية تحقيق العدالة

رحبت الكويت بجهود محكمة الجنايات الدولية في ليبيا مطالبة بعدم الإفلات من العقاب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال مندوب الكويت في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية نشيد بجهود المدعي العام رغم الصعوبات التي واجهته في ظل انتشار المليشيات وانتشار السلاح وتابع: نشارك قلق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول تنامي النزاع في طرابلس وبنغازي وسبها ودرنة.

وأشار مندوب الكويت إلى الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في ليبيا محملا المسؤولية الأكبر للسلطات الليبية لتحقيق العدالة لممارسة اختصاصاتها ومراعاة التعاون مع الجنائية الدولية في هذا الشأن مشيدا بالتعاون بين السلطات الليبية وبين المحكمة الجنائية الدولية. وأكد مندوب الكويت على استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة الليبية للتصدي للجرائم المرتكبة في ليبيا لتحقيق العدالة والقانون، مبينا أن التعاون سيزيد من فاعلية المعلومات التي يبحث عنها مكتب الجنائية الدولية.

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