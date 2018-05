المتوسط

نظمت بلدية الشحات الاجتماع الأول للهيئة العامة للثروة الحيوانية والبحرية، بقاعة الاجتماعات بالمجلس.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية الشحات، عبر فيس بوك، أن الاجتماع شارك فيه رئيس الهيئة العامة للثروة الحيوانية والبحرية والسادة، مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة ومنسقي القطاعات بالبلديات وتم من خلال هذا الاجتماع مناقشة التحصينات واحتياجات القطاعات بالبلديات كما تم البحث من خلال الأجتماع إلى محاولة توفير الأعلاف ووضع استراتيجية لتوفيرها بالإتصال بشركة المطاحن والمصرف الزراعي والموردين في القطاع الخاص للأعلاف.

The post بلدية الشحات تنظم المؤتمر الأول للثروة الحيوانية والبحرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية