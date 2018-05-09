المنفور :سلاح الجو الليبي دمر 10 عربات مسلحة للجماعات الإرهابية في درنة

ليبيا – أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية التابع للقوات المسلحة الليبية اللواء محمد منفور أمس الثلاثاء أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت موكب للجماعات الإرهابية في مدينة درنة.

المنفور قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن قوات سلاح الجو قصفت موكباً من 10 عربات مسلحة للجماعات الإرهابية في منطقة سيدي عزيز جنوب مدينة درنة، موضحاً بأن النيران أشتعلت في معظمها.

يُشار إلى أن المنفور قال في تصريح سابق للوكالة أن قوات سلاح الجو نفذت الجمعة الماضية ضربات جوية موفقة على مواقع و تمركزات للجماعات الإرهابية في محاور القتال بمدينة درنة.

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