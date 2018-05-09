تحريات شرطة الصابري تضبط شخصا يستخدم سيارة في توزيع الخمور

بنغازي 09 مايو 2018 ( وال ) – ضبط أعضاء تحريات مركز شرطة الصابري، شخص يقود مركبة آلية يستخدمها في نقل وتوزيع الخمور على بائعيها وموزعيها.

ونقلا عن مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي، النقيب معتز العقوري، أن معلومات وردت إلى أعضاء تحريات مركز شرطة الصابري، عن شخص يوزع الخمور على المتاجرين بها.

وفور ورود المعلومة تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المتهم على متن السيارة في منطقة الوحيشي وبحوزته عدد 09 جالونات سعة 20 لتر مملوءة بمادة مسكرة ” خمره محلية الصنع” وبالتحقيق معه واستجوابه اعترف بنقلها من منطقة بودزيره إلى منطقة الوحيشي مقابل 50 دينار.

وفتح محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. ( وال – بنغازي) س ع / ع ع

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