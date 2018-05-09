المشري يلتقى اللجنة المعنية بتوحيد المؤسسة العسكرية في طرابلس

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري اليوم الأربعاء لجنة توحيد المؤسسة العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي بحضور أعضاء لجنة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بمجلس الدولة.

وعُرض خلال اللقاء بحسب المكتب الاعلامي لمجلس الدولة المشروع الوطني لإعادة تنظيم المؤسسة الدفاعية وتأهيلها، من قبل اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الاول للجنة توحيد المؤسسة العسكرية التابعة للرئاسي والتى التقت مع وفد القيادة العامة في القاهرة للإتفاق على الخطوات العملية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

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