المتوسط:

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد عبدالسلام عاشور السفير الباكستاني لدى ليبيا بحسب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وتم خلال الإجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة تفعيل عدد من الإتفاقيات بين ليبيا وباكستان خاصة في المجالات الأمنية.

