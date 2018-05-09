أهم ماجاء في بيان أصحاب الأعمال وغرفة التجارة بنغازي

أصدر مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ومجلسي رجال الأعمال وإدارة معرض بنغازي الدولي بيانا مشترك بشأن الجهود التي يقوم بها المخلصين من ابناء الوطن لإعادة تأهيل القطاعات الإستراتيجية بالبلاد ومن بينها القطاع الاقتصادي .

وأكدوا في بيانهم الذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية نسخه منه ؛انه في الوقت الذي تتجه فيه جهود المخلصين لتطوير وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وخدمة المواطن إلا ان هناك من يقوم بأفعال لا علاقة لها بالاقتصاد وتصل إلي درجة الجرائم من غش واستغلال وتزوير وسرقة للمال العام ومخصصات الاستيراد المتوفرة من المصارف واستغلال الاعتمادات المصرفية في غير محلها .

وطالبوا في هذا الصدد باتخاذ إجراءات رادعة حيالهم بشطبهم من السجلات التجارية وكافة المؤسسات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي إضافة إلي تقديمهم للعدالة والقضاء . وأعلنوا في بيانهم تبرأهم من أي شخص أو جهة أو شركة أو مؤسسة اقتصادية تقوم بهذه الأفعال غير السوية .

كما أكدوا دعمهم للقرار الصادر عن الفريق عبد الرازق الناظوري الحاكم العسكري درنه بن جواد بتكليف لجنة لمتابعة كافة إجراءات الإعتمادات والتسعيرة وملابسات هذه الأفعال مما يؤكد الجدية من الجميع في التصدي لهذه الأعمال المخالفة للقانون. وشددوا في بيانهم التزام الجميع بالعمل على معالجة ارتفاع الأسعار من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد وان تكون جميع السلع في متناول المواطن البسيط .

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