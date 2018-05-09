غرفة عمليات عمر المختار : سلاح الجو تمكن من إصابة مواقع الإرهابيين في درنة بدقة عالية

ليبيا – أكد المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أن غرفة عمليات سلاح الجو تمكنت من إصابة أهداف لمواقع الإرهابيين بدقة بالغة،إضافة إلى تكبدهم خسائر عديدة في الأرواح والمعدات.

صبرة قال في تصريح خاص لصحيفة ” إرم نيوز” أن الجيش الليبي مستمر في تعامله مع فلول الجماعات المتشددة بالمدفعية الثقيلة في المحور الجنوبي الشرقي للمدينة بعد محاولةً للإرهابيين شن هجوم لاستعادة بعض النقاط الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش أمس الثلاثاء دون طائل.

وقال صبرة أن آمر كتيبة 102مرتوبة العقيد إدريس الجالي نجا يوم أمس الثلاثاء من لغم أرضي وضعته المجموعات المتشددة في منطقة سيدي عزيز ولم يصب بأي أذى.

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