«أمن طبرق» تحتفل باليوم العالمي للمرور

احتفل قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن طبرق، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للمرور، وناشد رئيس القسم العقيد فرج إبراهيم المواطنين بضرورة احترام رجل المرور الذي يعمل في ظل الإمكانيات المحدودة من أجل سلامتهم.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن طبرق النقيب صفي الدين خطاب إن الاحتفال باليوم العالمي للمرور مناسبة يجب فيها التوعية بمخاطر الطرق، وكذلك توضيح واجب وحقوق رجل المرور.

وأجرى القسم زيارة إلى مركز طبرق الطبي، وكذلك لجرحى معارك الجيش بمحاور القتال في درنة.

