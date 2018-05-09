بلدية بنغازي تستعد غداً للاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة

بنغازي 09 مايو 2018 ( وال ) – تشارك بلدية بنغازي مواطنيها غُمرة الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة، وتواصل البلدية استعدادتها للاحتفال الذي ينطلق برنامجه عصر غد الخميس ثم يتواصل مساء الجمعة.

ويتضمن البرنامج العام للاحتفالية اليوم الأول عرض لنسور سلاح الجو، ومشاركات عدة لقطاعات الدولة، ومفوضية الكشافة والمرشدات، والهلال الأحمر، وأسر الجرحى والشهداء، وأعيان ومشايخ بنغازي الكبرى، وطلبة النشاط المدرسي.

هذا وكانت قاعدة بنينا الجوية، قد شهدت الأثنين الماضي احتفالاً مهيبا بذكرى الكرامة، حضره سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، وقادة أركان القوات المسلحة وعدد من وحدات القوات المسلحة تخلله عرض عسكري وجوي وحفل تخريج الدفعة الـ 51 لطلبة الكلية العسكرية.

ويحتوي البرنامج العام لاحتفال بلدية بنغازي يوم غدا بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة على جدول يزخر بالفقرات الرسمية والشعبية وسيكون في اليوم الأول الخميس وعلى تمام الساعة السادسة مساءا عرض لكراديس الجهات المشاركة من داخل قطاع التعليم بالكيش انطلاقا إلى ساحة الشهداء، ويشارك بها طلاب المدارس، الحركة العامة للكشاف والمرشدات، شبيبة الهلال الأحمر الليبي، الأندية الرياضية، شبيبة أصدقاء المرور، شبيبة أصدقاء الدفاع المدني، الدراجات الهوائية، كوكبة الفرسان، مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة،الفرق الشعبية، الجمعيات الأهلية، أبناء تاورغاء.

وتفتتح مراسم الاحتفال الرسمية بآيات من الذكر الحكيم، نشيد الاستقلال، ثم كلمات الافتتاح: كلمة السيد عميد بلدية بنغازي، كلمة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، كلمة الحكومة المؤقتة، كلمة أسر الشهداء والمفقودين.

ثم تشرع الفرق الفنية في تقديم فقرات غنائية متنوعة بمشاركة نخبة من الفنانين، وبها يختتم برنامج اليوم الأول للاحتفال.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الجمعة 11 مايو الجاري اليوم الثاني للحفل إقامة أمسية شعرية داخل منتزه بنغازي السياحي تحت شعار ” بنغازي كرامة وطن “. ( وال – بنغازي ) ب خ / س ع

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