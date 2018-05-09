المجربي: القضاء الليبي مستقل ونزيه

قال مندوب ليبيا في مجلس الأمن المهدي المجربي إن بلاده تسعى لإنجاح الحوار السياسي من خلال تفعيل المؤسسات الأمنية والسيطرة على الظروف التي تنشأ في إطارها الانتهاكات ومصادرة الأسلحة ما سيؤدي لتعزيز قدرة القضاء الليبي وتعزيز القانون ويحد من انتشار الجريمة.

وقال المجربي في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية التقارير التي تتحدث عن انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا لا تشير إلى مكافحة الهجرة التي تقوم بها شبكات منظمة تقوم بالاتجار بهم معربا عن أمله في أن تتضمن التقارير القادمة الجهود المتخذة في هذا الشأن مشددا على أن ليبيا دولة عبور للمهاجرين.

وأضاف أن حكومة الوفاق حريصة على تنفيذ القانون مشددا على تمسك ليبيا بحقوقها في محاكمة من تثبت إدانته والقضاء الليبي مستقل ونزيه موضحا انه جرى تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة للرفع من كفاءة العاملين في هذا الموضوع في ابريل الماضي. وأشار إلى أن ليبيا تسعى لمزيد من دعم المجتمع الدولي والشروع في تعزيز سيادة القانون والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما يراعي التشريعات المحلية.

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