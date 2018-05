المتوسط

التقى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس علي ساسي، صباح اليوم الأربعاء 9 مايو، بسفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، أحمد دوغان، في إطار تعميق العلاقات الليبية التركية في كافة المجالات.

وأوضح الحساب الرسمي للعامة للكهرباء على فيس بوك، أن اللقاء تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال مشروع أوباري ومشروع محطة الخليج التي تنفذه شركة جاما التركية وتذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة.

من جانبه أكد المهندس علي ساسي، أن الشركة على استعداد لفتح جسور التعاون مع كافة الشركات التركية، وقد سبق وأن تعاقدت مع عدد من الشركات التركية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، من ضمنها مشروع محطة أوباري إلا أن حادثة اختطاف الأتراك حالت دون استكمال المشروع.

وأشار سفير تركيا بليبيا إلى أهمية الطاقة الكهربائية في ليبيا، وأبدى استعداد بلاده لدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء.

في سياق متصل استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، بالسفير التركي، بمكتبه وبحث الجانبين أهمية تعزيز التعاون بين الشركة والشركات التركية.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع حول آخر المستجدات المتعلقة بحادثة المختطفين الاتراك التابعين لشركة انكا المقاول المنفذ لمشروع أوباري وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه تبذل مساعي من جميع الأطراف

The post رئيس العامة للكهرباء يناقش مع السفير التركي استكمال مشروع أوباري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية