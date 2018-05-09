مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة يأذن للهيأة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد وتركيب كوابل بحي البيضاء الجديدة

قرنادة 09 مايو 2018 ( وال ) – منح مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، الإذن للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بمباشرة إجراءات التعاقد مع الشركة العامة للإعمال الكهربائية، لغرض توريد وتركيب كوابل KV11 بحي البيضاء الجديدة بمدينة البيضاء.

وأوضح مجلس الوزراء في قراره رقم (237) لسنة 2018 م أن تكون القيمة في حدود وقدرها (550,000 د.ل) خمسمائة وخمسون ألف دينار ليبي.

ونص مجلس الوزراء على أن يتم التسييل بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.( وال – قرنادة ) أ ف / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال