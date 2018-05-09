الآغا : تم توفير 300 مليون دينار سيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية

ليبيا – أعلن رئيس أزمة السيولة في المصرف المركزي البيضاء أمس الثلاثاء عن إجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالنطاق الاداري في المنطقة الشرقية المقدرة بـ 300 مليون دينار.

رئيس أزمة السيول أشار عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”إلى أن التوزيع للمصارف سيكون يوم االخميس القادم الموافق 10مايو وللمواطنين من يوم الأحد 13مايو.

وأوضح الآغا بأن السيولة ستكون موزعة على المصارف التالية(75 مليون دينار للوحدة،65 مليون دينار للتجاري الوطني،27 مليون دينار لشمال افريقيا،25 مليون دينارللصحارى،20 مليون دينارللتجارة والتنمية،6 مليون دينار للمتوسط ،5 مليون دينار للإجماع العربي ،إضافة إلى 2مليون لمصرف الزراعي).

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