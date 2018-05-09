أسماء مرشحة لتولي رئاسة جهاز “قوة الردع الخاصة” بتسميته الجديدة

طرابلس-العنوان

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتم تسمية رئيس لـجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب (التسمية الجديدة لـقوة الردع الخاصة) التي أقرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأفادت المصادر، أن هناك عدة شخصيات مرشحة لتولي مهام الجهاز المستحدث من بينها “خالد البوتي” نائب رئيس قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة، مشيرة إلى أنه هو الأبرز حتى الآن.

وأضافت المصادر، أن هناك حديث حول تكليف مدير مديرية أمن طرابلس العميد صلاح السموعي أو مدير العلاقات بالمديرية العقيد عبد الباسط الطبال.

وكان السراج قد أصدر قرارا يقضي بإعادة تسمية (قوة الردع الخاصة) إلى جهاز أمني جديد باسم (لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب) ومنحه الذمة المالية المستقلة أحقية مصادرة الأموال والمقرات والمنقولات التي يتم ضبطها على ذمم القضايا التي يتولاها الجهاز، وذلك ضمن تكثيف الموارد المالية للجهاز الممول من الخزانة العامة على اعتباره شخصية اعتبارية ويملك.

وتضمن القرار رقم (555) لسنة 2018 ميلادي، بشأن إنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والصادر في 7 مايو الجاري صلاحيات غير محدودة لرئيس هذا الجهاز الذي تم تحديد تبعيته لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ومنح القرار للجهاز، شرعية التصنت على الاتصالات السلكية واللاسلكية للمواطنين وتتبع مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال عنها حالات (استثنائية).

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