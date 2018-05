رئيس الهيئة العامة للإعلام يفتتح المركز الثقافي بالمرج

المتوسط

قام رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، جمعة سعيد الفاخري، اليوم الأربعاء 9 مايو بافتتاح المركز الثقافي بالمرج.

وأوضح الحساب الرسمي لرئيس الهيئة العامة للإعلام، أن المركز تم إنشاؤه وتجهيزه بالأثاث المكتبي المتكامل وأجهزة الحواسب وآلات تصوير المستندات والطباعة والفرش الأرضي ويتكون هذا المرفق الثقافي من قاعة لمطالعة الكتب والدوريات وقاعة لشبكة المعلومات العنكبوتية وعدد ثلاث مكاتب بمرافقها.

ورافق السيد رئيس الهيئة السادة مديري الإدارات بالهيئة وكان في استقبالهم السيد عميد بلدية المرج ومدير مكتب الإعلام والثقافة المرج، وعدد من الأدباء والكتاب والمثقفين وموظفي القطاع.

