فرنسا: هناك عوائق أمنية وقانونية وسياسية تقف أمام الانتخاب

أعربت فرنسا عن دعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا داعية إلى مرافقة المحكمة في سعيها لتحقيق الأمن والسلام. وقالت مندوبة فرنسا في كلمة لها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه من الضروري مشاركة كل الأطراف الليبية في عمل المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه مشددة على أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الشرعي الوحيد للمراحل الانتقالية في ليبيا.

وأضافت مندوبة فرنسا انه يجب المضي لتكون كل الأطراف ملتزمة بالانتخابات مبينة أن هناك عوائق أمنية وقانونية وسياسية تقف أمام الانتخابات مثل استهداف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس. وأشارت مندوبة فرنسا إلى أن التسجيل بأعداد كبيرة في الانتخابات يدل على أن الوضع في ليبيا لا يطاق مبينة أن الوضع في ليبيا يوضح الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب وغياب الأمن في ليبيا.

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