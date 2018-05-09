محطة كهرباء سرت البخارية ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 350 ميجاوات

ليبيا – نجح فريق عمل من مهندسو وفنيو وخبراء الشركة العامة للكهرباء أمس الثلاثاء بإنجاز عمل كبير لرفع حمولة وحدة التوليد الأولى لمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية سرت لتوليد الطاقة بأقصى حمولة لها بقدرة إنتاجية 350 ميجاوات مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة.

شركة الكهرباء أكدت في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن المحطة كانت في السابق تعمل بأقل من نصف قدرتها الإنتاجية في السابق.

ومن جانبه، حث المدير التنفيذي للشركة علي ساسي جميع العاملين بالشركة على التفاني في العمل من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال حفل التكريم الذي أقيم لفريق العمل ب لجهودهم المبذولة.

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