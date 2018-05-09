صنع الله: نسعى لرفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022

ليبيا – قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مع كبرى الشركات البريطانية المنعقد بمدينة أبردين في إسكتلندا إنّ الهدف من تواجد الوفد الليبي المؤلف من كبار موظفي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها مناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

صنع الله أشار بحسب الصفحة الرسمية لموقع المؤسسة أن المنتدى في غاية الأهميّة كونه يعكس حرص المؤسسة على العمل مع خبراء استشاريين ومتعاقدين وبائعين ومقدّمي خدمات ذوي كفاءات ومؤهلات عالية في قطاع النفط والغاز.

وكان برفقة مصطفى صنع الله كل من مدراء وأعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء شركات “الخليج العربي للنفط ،الواحة للنفط،مليته للنفط والغاز ، الهروج للعمليّات النفطيّة،زلاف ،نفوسة للعمليات النفطيةوتقنية ليبيا للأعمال الهندسية ،اكاكوس للعمليات النفطية ،معهد النفط للتأهيل والتدريب”.

يُشار إلى أنه من خلال المنتدى سيتعرف الوفود إلى مدى أهمية مشاركتهم واستثمارهم في زيادة التعاون والأمن في ليبيا وفي قطاع النفط والغاز وستضع المؤسسة خطة أعمالها للسنوات المقبلة وكيف يمكن للشركاء الدوليين المساعدة في دعم طموحها لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022.

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