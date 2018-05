السنغال تجمع عدد من قيادات النظام الليبي السابق مع تيار الإسلام السياسي

المتوسط:

أكد مصدر مطلع في تصريح خاص للمتوسط أن لقاء مرتقب يعقده عدد من قيادات النظام الليبي السابق يوم الجمعة القادم، مع قيادات محسوبة على تيار الإسلام السياسي في مقدمتهم علي الصلابي، في العاصمة السنغالية داكار.

وكشف «المصدر» الذي رفض الإفصاح عن هويته، اليوم الأربعاء، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتباحث حول المصالحة بين كل الاطراف الليبية، كما كشف أن اللقاء ليس الأول من نوعه، فقد كانت هناك لقاءات أخرى في تونس وتركيا ودول أوروبية.

