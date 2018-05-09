السويد: يجب مساءلة مرتكبي الجرائم في ليبيا

دعت السويد إلى ضمان مساءلة مرتكبي الجرائم في ليبيا مبينة أن جميع الجهات ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مضيفة ان جميع مذكرات التوقيف الصادر بحق ليبيين لازالت متوقفة داعية الى توقيف المشتبه بهم وتسليمهم فورا معربة عن ترحيبها نرحب بجهود مكتب المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الجرائم في ليبيا.

وقالت مندوب السويد في كلمة لها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه لابد من مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في ليبيا. وبينت أن التقارير تشير إلى وجود مزايدات بسوق النخاسة في ليبيا معربة عن دعمها لجهود المدعي العام الليبي لوقف الانتهاكات ضد المهاجرين وتابعت: يجب أن يحظى المكتب بدعم سياسي ومادي مؤكدة شح الموارد المالية المتاحة لمكتب النائب العام للعمل في ليبيا.

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