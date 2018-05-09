الفاخري يفتتح المركز الثقافي المرج

المرج 09 مايو 2018 ( وال ) – افتتح رئيس الهيأة العامة للإعلام و الثقافة والمجتمع المدني فيالحكومة المؤقتة، الأستاذ جمعة الفاخري صباح اليوم الأربعاء المركز الثقافي المرج، التابع لمكتب الإعلام في المدينة.

وحضر الافتتاح الذي نظم في باحة المركز عميد بلدية المرج، ومدير مكتب الثقافة، وعدد من مدراء الإدارات في الهيأة، ومدراء المكاتب الثقافية في البلديات المجاورة، ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي وأهالي المنطقة.

وأكد جمعة الفاخري، في كلمة له بالمناسبة على أن افتتاح المركز يأتي في إطار اهتمام الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة، بالتوسع في إنشاء المراكز الثقافية وما يدعم أنشطة الإعلام والثقافة والمجتمع في كل المدن والمناطق الليبية، سعيا لمد جسور التواصل الثقافي، والرقي بتفعيل كل المناشط الثقافية في كل ربوع بلادنا .

ومن جهته قال مدير إدارة المشروعات في الهيأة، رافع الفاخري، إن المركز الثقافي افتتح في ظروف غاية في الصعوبة؛ تمثلت في نقص الإمكانيات ـ لافتاً إلى أنهم كهيأة عازمون على المضي قُدما والاستمرار بخطى ثابتة لتنفيذ خطط تنشيط وتطوير المجال الذي تختص به الهيأة.

وبارك الفاخري لأهالي المرج افتتاح المركز الثقافي الذي يمثل رافداً من روافد الثقافة والإعلام في المدينة التي ينشط بها عددا مهم من الأدباء والمثقفين.

وأكد مدير إدارة المشروعات في الهيأة قرب افتتاح الهيأة لمركز المقرون الثقافي التابع لبلدية قمينس، والمركز الثقافي طبرق، الذي يتكون من طابقين أحدهما خصص كمسرح وقاعة للاجتماعات، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه في الرابع عشر من مايو الجاري.

يشار إلى أن الهيأة قد تعاقدت مع الجهة المنفذة لمركز المرج في مطلع عام2015 م ويتكون المركز الثقافي المرج من مكاتب إدارية وقاعة للمطالعة وأخرى للدعم الإلكتروني.( وال – المرج ) أ ف / س ع

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