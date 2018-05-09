قوة تأمين الساحلي تعلن بدأها بتأمين الطريق من القره بوللي وحتى مدينة سرت

ليبيا – كشف آمر الدوريات بقوة تأمين الساحلي أيمن القابسي عن بدء نشر أفراد القوة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من ضباط وضباط صف وجنود وأفراد وشرطة لتأمين الطريق الساحلي من القره بوللي وصولاً لمدينة سرت أي على طول الشريط الساحلي الممتد.

القابسي أكد خلال تصريح له لقناة “النبأ” الفضائية تابعتها صحيفة المرصد على تعاون جميع المدن الممتدة في منطقة التأمين من القره بوللي إلى مدينة سرت مع كافة الجهات الأمنية.

وفنّد آمر الدوريات بقوة تأمين الساحلي كل الشائعات المتداولة من البعض بشان أن القوة جاءت بغرض التحشيد أو لأي غرض سياسي كان، مجدداً تأكيده على تبعيتهم لوزارة الداخلية وحكومة الوفاق.

وأوضح القابسي أنه من مهام القوة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، مشيراً إلى أنها ستقوم بمهامها على أكمل وجه لتأمين الطريق الساحلي.

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