مستشفى غات العام: هذه آخر مستجدات ملف توقف محطة التحلية بقسم الكلى

ليبيا – أجرى مهندسي الصيانة بقسم الكلى في مستشفى غات العام أمس الثلاثاء جولة تفقدية للإطلاع على أسباب توقف محطة التحلية المشغلة للقسم.

وإطلع مهندسي الصيانه وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمستشفى على الإستعدادات لتركيب المحطة الجديدة مباشرة بعد وصولها خلال الساعات القادمة و إجراء عمليات المعايرة بعد تركيبها ليعود مرضى الكلى للغسيل بشكل طبيعي.

ومن جانبه أكد مدير المستشفى المكلف جبريل حسين على أن المحطة الجديدة ستكون أحدث من الحالية وذات سعة أكبر تصل لتشغيل 30 جهاز تم نقله براً بعد تعثر كل محاولات استعمال النقل الجوي.

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