افتتاح المحكمة الصورية في كلية القانون جامعة بنغازي فرع المرج

المرج 09 مايو 2018 ( وال ) – افتتح رئيس كلية القانون في جامعة بنغازي فرع المرج، الأستاذ مديحة الصادق، المحكمة الصورية في كلية القانون للمرة الثانية في تاريخ الكلية منذ تأسيسها بالمدينة بهدف دعم العملية التعليمية في الكلية.

وأوضحت الصادق أن افتتاح المحكمة الصورية بكلية القانون يأتي استكمالاً للجانب العملي في العملية التعليمية، مبينة أن المحكمة ستساهم في صقل مهارات الطلاب في العديد من المهارات القانونية من أجل رفع كفاءتهم العملية التطبيقية وإعدادهم للانخراط في المهن القانونية بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي، ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وحضر المحكمة الصورية الجنائية التي عقدت صباح اليوم الأربعاء في مسرح الكلية عدد من وكلاء النيابة العامة والمحامين إلى جانب أسر الخريجين الذين جسدوا المحكمة كمشروع تخرج لهم.( وال – المرج ) أ ف / س ع

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