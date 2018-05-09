بوليفيا: يجب وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا

دعت بوليفيا إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق العدالة في ليبيا معربة عن انشغالها حيال المخالفات المرتكبة في ليبيا. وأضافت مندوبة بوليفيا في كلمة لها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية أن الأخبار التي تصلنا محبطة مشيرة إلى ممارسة عنف جنسي وتعذيب ضد المهاجرين مبينة أن تحقيقات المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا ستسمح بتحديد المسؤوليات والمسؤولين بشأن كل الأعمال التي تعد انتهاكا للقانون الدولي ودعت مندوبة بوليفيا حكومة الوفاق الوطني والأطراف المحلية والدولية الأخرى ذات العلاقة لدعم عمل المدعية العامة بـ”الجنائية الدولية” وتابعت: يجب علينا جميعا وضع حد للإفلات من العقاب .

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