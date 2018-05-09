ما طبيعة العمليات العسكرية في مدينة درنة الليبية

استهدف السلاح الجوي التابع للقوات المسلحة الليبية رتلا لجماعات مسلحة في مدينة درنة شرقي البلاد، وقال آمر غرفة عمليات السلاح الجوي الرئيسية التابع للقوات المسلحة الليبية اللواء محمد منفور، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت رتلا للجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرقي البلاد.

وأوضح المنفور أن “قوات سلاح الجو الليبي قصفت رتلا من 10 عربات مسلحة للجماعات الإرهابية في منطقة سيدي عزيز جنوب مدينة درنه”، مضيفاً أنه “شوهدت النيران تشتعل في معظمها”.

تعقيبًا على ذلك، قال عبد الباسط بن هامل رئيس تحرير جريدة “المتوسط” الليبية، إن استخدام الجيش للقوة في درنة ضروري الأن، لأنها شوكة في خاصرة البلاد ولا يمكن فيها مهادنة أو مساومة، مضيفًا “الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا حينما تعرضت شوارعهم لعمليات إرهابية لم نجد جيوشهم وشرطتهم تتحاور مع الإرهابين.”

في سياق متصل، قال الدكتور محمد أبو رأس الشريف الأكاديمي الليبي، إن مدينة “درنة” تقع في موقع استراتيجي في منطقة الجبل الأخضر، فضلًا عن أنها تضم عددًا كبيرًا من القبائل الليبية وعشائر انتقلت إليها في فترة الاحتلال العثماني، لافتًا إلى وقوع العديد من المجازر الإرهابية داخل درنة غير الخاضعة لسيطرة الدولة، وكان آخرها إعدام عائلة الحريري أمام العالم في مشهد غير مسبوق.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج “بين السطور” تابعونا….

إعداد وتقديم هند الضاوي