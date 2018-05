“مدير أمن سرت”لـ ( المتوسط): رصد تحركات لسيارات تتبع داعش في سرت

خاص المتوسط

أعلن العقيد معيوف المعداني مدير أمن سرت أن قوة حماية وتأمين سرت، رصدت تحركات أربع سيارات مساء أمس الثلاثاء، لجماعات إرهابية في جنوب شرق سرت.

وقال مدير أمن سرت في تصريح خاص لـ” المتوسط”، اليوم الأربعاء، أن السيارات التي تم رصد حركاتها في منطقة وادي بي جنوب شرق مدينة سرت، يرجح تبعيتها لتنظيم داعش الإرهابي.

وجيرا بالذكر سادت مدينة سرت، حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار مكثف للدوريات، على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرقي المدينة.

وقالت مصادر عسكرية في تصريحات صحافية إن انتحاريًا استهدف الكتيبة 115 المرابطة بالبوابة باستخدام سيارة جيب صحراوية مفخخة، ما أسفر عن استشهاد كلًا من رئيس غرباء مروان التاجوري من الكتيبة، وأحد سكان المنطقة صادف مروره بمكان التفجير وقت وقوعه

